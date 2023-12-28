10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK

Bu kazada şu anda bir hız faktörü var mı? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama kazaya karışan TIR ve otobüs sürücüleri var. Bunlar genel olarak yorgun ve uykusuz oluyor. Biz sektörde yılda 50-60 firmayla görüşmeler yapıyoruz ve bunu net şekilde görebiliyoruz. Çok sayıda kaza inceliyoruz. Firmalar ve işletmeler bu konuda mutlaka adım atmalı.