10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Sabaha karşı Sakarya’dan tüm Türkiye’yi yasa boğan bir kaza haberi geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Dağdibi bölgesinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Peki kaza nasıl yaşandı? İleri sürüş uzmanı Özgür Şener A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ACI DETAYI ANLATTI
Olay sonrası açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Tüm ekiplerimiz burada. Olay yeri inceleme ekipleri sahada. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. İlk küçük aracın TIR'a çarpması nedeniyle kazanın başladığı belirtiliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmı, araçlardan inen yayalara, başka bir aracın çarptığı şeklinde." ifadelerini kullandı.
KAZA NASIL YAŞANDI?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Peki 10 kişinin can verdiği korkunç kaza nasıl yaşandı? Trafiğe çıkan sürücüler nelere dikkat etmeli? İleri sürüş uzmanı Özgür Şener A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
MUTLAKA ARACIN HIZI DÜŞÜRÜLMELİ
İleri sürüş uzmanı Özgür Şener: Birçok insanımızı kaybettik ve çok sayıda yaralı vatandaşımız var. Olay yerinde incelemeler devam ediyor. Ancak bundan olmuştur demek için erken ancak bölgeden görüntülere bakıldığı zaman sis yoğunluğunu görüyoruz. Sisin olduğu durumlar sürücüler tarafından tehlikeli olarak algılanmalıdır. Böyle durumlarda mutlaka aracın hızı düşürülmeli.
YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK
Bu kazada şu anda bir hız faktörü var mı? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama kazaya karışan TIR ve otobüs sürücüleri var. Bunlar genel olarak yorgun ve uykusuz oluyor. Biz sektörde yılda 50-60 firmayla görüşmeler yapıyoruz ve bunu net şekilde görebiliyoruz. Çok sayıda kaza inceliyoruz. Firmalar ve işletmeler bu konuda mutlaka adım atmalı.
KAZALARDAN DERS ÇIKARMAK GEREKİR
20 Ağustos 2022 yılında Gaziantep'te benzer biz kaza yaşadık. Orada da olaya müdahale eden insanlara bir otobüs çarptı ve 16 insanımızı kaybettik. Kazalardan ders çıkarmamız gerekir. Bu kazaların tekrar olmaması için mutlaka incelemek ve araştırmak gerekir.
TRAFİK ÇOK TEHLİKELİ BİR YER
Trafik aslında bizim dışımızda birçok tehlikelerle dolu olan bir yer. Trafiğe çıkan herkesin bu tehlikelerin mutlaka farkında olması gerekiyor. Bu tehlikeleri özellik trafik işaretlerimizle belirtmeliyiz. Otoyollarda uyarı sistemleri ile birçok bilgi aktarılıyor, sürücüler buna mutlaka dikkat etmeli. Ancak burada bir duyarsızlık söz konusu. Trafik insanı öldürür.
KANLA YAZILMIŞ KURALLAR
Trafikte son 10 yıla bakıldığı zaman yılda 6 bin insanımızı kaybediyoruz. 250 bine yakın insanımız yaralanıyor. Kırıkkale-Bilecik-Erzincan gibi illeri düşünün bu kadar insanımız yaralanıyor. Yani bu illerde yaşayan insan kadar insanımız her sene yaralanıyor. Trafikte her zaman uyanık olmalıyız. Direksiyon başında dinç olmamız lazım. Trafik kurallarına eksiksiz uymak gerekiyor. Trafik kuralları maalesef kanla yazılmış kurallardır. Uyulmadığı zaman karşımıza ölüm ve yaralanma olarak çıkar.
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