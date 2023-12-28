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Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini güncelledi! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini güncelledi! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 günün hava tahmin haritaları yayınlanırken yılbaşı gecesi hava durumunun nasıl olacağı da belli oldu. Diğer yandan Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapılırken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Peki yılbaşı gecesi kar yağacak mı? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken yılbaşı gecesi havanın nasıl olacağı da belli oldu.

ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gün yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ile yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahilde oturup, güneşlenmeyi tercih ederken; birkaç kişi de denize girerek yüzdü.

O İLLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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