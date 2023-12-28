Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini güncelledi! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

O İLLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.