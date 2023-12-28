Bursa’da kan donduran cinayet! İhanet mesajını görünce deliye döndü: Sana bir daha el kaldırırsam...





'SİNİRLENİP, KAFAMA VURMAYA BAŞLADI'



Irına Franzen hakkında 'kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen'in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Franzen'in "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Turan'ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm" şeklindeki ifadesine yer verildi. Franzen, ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, "Turan, cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Turan, telefonunu kurcaladığım için sinirlenip, kafama vurmaya başladı. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.



'SARHOŞ GELİP, BANA ŞİDDET UYGULUYORDU'



Irına Franzen'in yargılanmasına, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, öldürülen Turan Döner'in kardeşleri ve annesi de hazır bulundu. Mahkemedeki ifadesinde, Turan Döner'in kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve öldürme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Franzen, "Turan ile 31 Mayıs 2023 tarihinde tanıştık. Bir süre sonra Turan'ın işlettiği kulüpte çalışmaya başladım. Turan, beni bir otele yerleştirdi. Sürekli eve sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Bir süre sonra Turan bana bir apart daire tuttu. Orada birlikte yaşamaya devam ettik. Beni sürekli darbediyordu. Ona artık bu ilişkiye devam edemeyeceğimi ve kendi ülkeme geri döneceğimi söyleyip, Kazakistan'a döndüm. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri dönmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, 'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dedi. Evleneceğimizi ve mutlu bir hayatımız olacağını söyledi" dedi.