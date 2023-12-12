Seçil Erzan’ın kuzeniyle mesajları deşifre oldu: Bende 1 TL bile yok





"İKİ EN BÜYÜK SUÇLU ÇÖZÜM ÜRETİN DERİM"

29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz ile 31 Mart 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihli yazışmaları şu şekilde yer aldı:

Tanın Yılmaz: Günaydın

Seçil Erzan: Günaydın

Tanın Yılmaz: Ne yapıyorsun? Bu Nazlı salağına bir şeyler anlatmışsın ki bana bazı şeyler yazıyor aklınca. Eğer bir şey anlatacaksan düzgün ve eksiksiz anlat olur mu? Siz o küçük aklınız ile kendi aranızda konuşun da durun. Laf konuşmayı bırakın, iki en büyük suçlu çözüm üretin derim, daha iyi bir tercih olur?

Seçil Erzan: Tanın ben çözüm üretmeye çalışıyorum. Nazlı'nın sana yazdığından haberim bile yoktu. 2 gün annemin yanında nefes almaya çalışıyorum bana bunu çok mu görüyorsun? Benim çözebileceğim şeyleri neden zamanına bırakmıyorsun? Bu baskı, tehditle yapamıyorum.

Tanın Yılmaz: Baskı, tehdit ben yapmıyorum, sadece artık ben huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum, hepsi bu.