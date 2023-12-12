Futbolda hayali fon dolandırıcılığı! Seçil Erzan olayında kamera kaydı iddiası! Görüntülerin bir kısmı kayıp

Görüntü inceleme tutanaklarında, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı tespit edilirken, 7 adet materyalde, CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleriyle uyuşmadığı belirlendi.

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatla Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntü kayıtlarını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla kamera görüntülerinde yapılan incelemede çarpıcı detaylar yer aldı.