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Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek, burçlara etkisi neler? 2023'ün son Merkür Retrosu'nda neler yapılmaz?

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Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek, burçlara etkisi neler? 2023’ün son Merkür Retrosu’nda neler yapılmaz?

Merkür Retrosu, astrolojiye göre, Merkür gezegeninin dünya ile ilgili bir gözlemci perspektifinden geriye doğru hareket ettiği bir dönemi temsil eder. Bu dönemde, Merkür'ün enerjisi genellikle zayıflar ve astrologlara göre iletişim, seyahat, teknoloji ve işle ilgili konularda sorunlar artabilir. 2023 yılının son Merkür Retrosu 12 Aralık itibariyle başladı.

Merkür Retrosu, astrolojiye göre, Merkür gezegeninin dünya ile ilgili bir gözlemci perspektifinden geriye doğru hareket ettiği bir dönemi temsil eder. Bu dönemde, Merkür'ün enerjisi genellikle zayıflar ve astrologlara göre iletişim, seyahat, teknoloji ve işle ilgili konularda sorunlar artabilir. 2023 yılının son Merkür Retrosu 12 Aralık itibariyle başladı. Peki Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek, burçlara etkisi neler?

Merkür Retrosu, astrolojik takvimin önemli anlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın son gerileme dönemi, 12 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2024'te sona erecek. Peki, Merkür Retrosu nedir ve bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz?

Merkür Retrosu Nedir?

Merkür Retrosu, Merkür gezegeninin görünürde geri gitmesi anlamına gelir. Astrologlara göre, bu dönemde yaşanan gerileme, hayatımızın farklı alanlarında zorluklara neden olabilir. Özellikle iletişim, ilişkiler, iş ve seyahat konularında dikkatli olunması gereken bir süreçtir.

İletişim Sorunları ve Yanlış Anlaşılmalar

Merkür Retrosu sırasında, iletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar sıkça ortaya çıkabilir. Karşı tarafın söylediklerini doğru anlamakta zorlanabilir ve iletişim kanalları arızalanabilir. Bu nedenle, bu dönemde anlayışlı ve sabırlı olmak önemlidir.

İlişkilerde Yeni Adımlar ve Geçmişten Gelen Sürprizler

Astrolojiye göre, Merkür Retrosu sürecinde ilişkilerde yeni adımlar atmak riskli olabilir. Eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde ilişkilerdeki gelişmeleri dikkatlice değerlendirmek ve aceleci kararlar almamak önemlidir.

Teknolojik Arızalar ve Seyahat Uyarısı

Merkür Retrosu, teknolojik arızaların ve iletişim kesintilerinin sıkça yaşandığı bir dönemdir. Elektronik cihazlarda meydana gelebilecek sorunlara karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, planlanan seyahatlerde aksaklıklar yaşanabilir, bu nedenle seyahat edenler dikkatli olmalı ve planlarını gözden geçirmelidir.

Oğlak Burcu Etkisi ve Toparlanma Zamanı

Bu Merkür Retrosu, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Astrolojik açıdan, bu dönemde para hesaplarında dikkatli olunması, elektronik aletlerin bozulabileceği bir zamanda olduğumuzun altını çizmek gerekiyor. Yeni başlayan ilişkilerde dikkatli olunmalı ve uzun vadeli planlar retro sonrasına bırakılmalıdır.

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