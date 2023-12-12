Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek, burçlara etkisi neler? 2023’ün son Merkür Retrosu’nda neler yapılmaz?

Merkür Retrosu, astrolojiye göre, Merkür gezegeninin dünya ile ilgili bir gözlemci perspektifinden geriye doğru hareket ettiği bir dönemi temsil eder. Bu dönemde, Merkür'ün enerjisi genellikle zayıflar ve astrologlara göre iletişim, seyahat, teknoloji ve işle ilgili konularda sorunlar artabilir. 2023 yılının son Merkür Retrosu 12 Aralık itibariyle başladı. Peki Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek, burçlara etkisi neler?

Merkür Retrosu, astrolojik takvimin önemli anlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın son gerileme dönemi, 12 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2024'te sona erecek. Peki, Merkür Retrosu nedir ve bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz?

Merkür Retrosu Nedir?