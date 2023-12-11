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İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere düzenlediği eski hükümlü/TMY statüsünde 419 işçi alımına yönelik başvurular 8 Aralık'ta sona erdi. Şimdi ise gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi...

"Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında, temizlik görevlisi pozisyonu için İŞKUR sistemi üzerinden başvurular 4-8 Aralık tarihleri arasında alındı. Merkez ve taşra teşkilatlarında "temizlik görevlisi" olarak görevlendirmek üzere eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 419 sözleşmeli personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin Sağlık Bakanlığı resmi Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.

SINAV YAPILACAK!

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

4 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığından:

1. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 04/12/2023 - 08/12/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

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