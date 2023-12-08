Son dakika: Seçil Erzan’ın yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Mağdurları böyle ikna etmiş...

"BEN TÖHMET ALTINDA KALIYORUM"

İnci Çeviker, Seçil Erzan ile buluştuğunda ses kaydı almaya devam etti. Erzan, Çeviker'in kayıt aldığını fark etti. O konuşmalarda Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıttığı da duyuluyor.

Erzan: Ne yapıyorsun İnci?

Çeviker: Kayıt alıyorum.

Erzan: Ay şaka gibisin. Yapma öyle şeyler. Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?

Erzan: Şimdi ne yapıyoruz? İnci Hanım'la bekliyoruz.



Yörük: Yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10'da elinizde.

Erzan: Valla ben çok töhmet altında kalıyorum.

Yörük: Yarın sabah 10'a kadar sıkıntı gözükmüyor.

Erzan: Yarın sabah 10'da nasıl olacak? İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

Yörük: Biz size ulaştıracağız.

Çeviker: Bugün olma ihtimali var mı?

Yörük: Elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için... Yetişmezse de sabah saat 10.00 kesin