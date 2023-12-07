Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

SORGUYA 500 BİN DOLAR KAPTIRAN ZABIRA AMİRİ GÖTÜRDÜ

Erzan'ı genel merkeze, kendisine hem 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül götürdü. Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, görüntülere göre doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi.