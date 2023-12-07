07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Seçil Erzan'ı iki günlük sorguya 500 bin dolar dolandırdığı zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün götürdüğü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:16
  • 1
  • 18
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan'ın 9-10 Nisan'da bankanın Şişli Esentepe'deki genel merkezinin 18. katında toplamda molalarla birlikte yaklaşık 20 saat sorgulandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Erzan, 9 Nisan Pazar günü sabah 9.36'da bankanın genel müdürlüğüne geldi.

  • 3
  • 18
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

SORGUYA 500 BİN DOLAR KAPTIRAN ZABIRA AMİRİ GÖTÜRDÜ
Erzan'ı genel merkeze, kendisine hem 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül götürdü. Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, görüntülere göre doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi.

  • 4
  • 18
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Ve ilk gün yaklaşık 12 saat sürecek olan görüşme trafiği başladı. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in de arasında olduğu 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı.

  • 5
  • 18
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

İLK GÜN 12 SAAT SORGU
Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18'inci katın kamera görüntülerinde, yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi.