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Başsavcılık Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı: Yurt dışına çıkış yasağı geldi

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Başsavcılık Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı: Yurt dışına çıkış yasağı geldi

Son dakika haberi... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Var Böyle Tipler” adlı sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı. Talu çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Sosyal medyara tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.

Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

SAVCILIK ADIMINI ATTI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikâyette bulundu.

Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Talu çiftiyle ilgili şikâyet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor. Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.

KIVANÇ TALU KİMDİR?
Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?
Beril Talu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

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