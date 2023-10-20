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100 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası sosyal medyada gündem oldu! Kıvanç Talu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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100 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası sosyal medyada gündem oldu! Kıvanç Talu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü influencer çift Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun dolandırıcılık iddiası sosyal medyada gündem oldu. İkilinin kimlikleri, yaşları ve meslekleri hakkında merakla araştırma yapılıyor. İşte bu çift hakkında bilinenler...

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