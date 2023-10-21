21 Ekim 2023, Cumartesi
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu dolandırıcılık iddiasıyla gündeme oturdu. Çiftin, reklam kampanyası yapacakları ve aldıkları parayı yüksek faizle geri ödeyecekleri bahanesiyle yakın çevrelerinden 100 milyon lira topladığı öne sürüldü. Parayı alıp yurt dışına kaçtıkları öne sürülen Talu çifti hakkında Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube polisleri inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:17
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10