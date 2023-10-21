21 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu dolandırıcılık iddiasıyla gündeme oturdu. Çiftin, reklam kampanyası yapacakları ve aldıkları parayı yüksek faizle geri ödeyecekleri bahanesiyle yakın çevrelerinden 100 milyon lira topladığı öne sürüldü. Parayı alıp yurt dışına kaçtıkları öne sürülen Talu çifti hakkında Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube polisleri inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:17
  • 1
  • 10
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Çiftin, iş vaadiyle insanlardan 100 milyon lira topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.

  • 3
  • 10
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun ortaokul arkadaşı olduğunu söylenen bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

  • 4
  • 10
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığından, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığından söz ediliyor.

  • 5
  • 10
Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı bir ev partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında...