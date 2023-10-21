Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için ekipler harekete geçti

Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı bir ev partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında...