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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhuriyet Bayramı kutlaması düzenlemesi! Trafiğe kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Cumhuriyet Bayramı kutlaması düzenlemesi! Trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün cuma, cumartesi ve pazar günü belirli saatler aralığında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.

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