"Var Böyle Tipler" Instagram hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu kimdir, yurt dışına mı kaçtı? 100 milyon TL'lik vurgun sonrası eşiyle birlikte...

"Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. "Instagram hesabı 'Var Böyle Tipler' ile kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edinen ve birçok markanın reklam kampanyalarında yer alan Kıvanç Talu, son günlerde yakın çevresi tarafından paylaşılan ses kayıtları ve bilgilerle gündeme geldi. Bu bilgilerin iddialarla çevrili olduğu ve farklı internet sitelerinde yer bulduğu gözlemlendi.