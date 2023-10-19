"Var Böyle Tipler" Instagram hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu kimdir, yurt dışına mı kaçtı? 100 milyon TL'lik vurgun sonrası eşiyle birlikte...
"Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Instagram hesabı "Var Böyle Tipler" ile kısa sürede büyük popülerlik kazanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında bir iddia gündeme geldi. Kıvanç Talu'nun bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı iddiaları, sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...
"Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. "Instagram hesabı 'Var Böyle Tipler' ile kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edinen ve birçok markanın reklam kampanyalarında yer alan Kıvanç Talu, son günlerde yakın çevresi tarafından paylaşılan ses kayıtları ve bilgilerle gündeme geldi. Bu bilgilerin iddialarla çevrili olduğu ve farklı internet sitelerinde yer bulduğu gözlemlendi.
KIVANÇ TALU KİMDİR?
Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.
Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddialar arasında. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor.
Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.
ÇGH'DEN AYRILIŞI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
ÇGH 2'nin en sevilen isimlerinden olan Metin Pıhlıs, programda neden bu kadar kısa süre kaldığı merak edilen Kıvanç Talu hakkında bir paylaşım yaptı.
Oyuncu, Kıvanç Talu'nun Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken tüm oyuncuların yer aldığı gruba yazdıklarını açıkladı.
Pıhlıs, Çgh'den ayrılırken hepimizin olduğu gruba, "sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" diyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş shsjsj" ifadelerine yer verdi.
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