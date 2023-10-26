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KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama

Aydın'da bulunan KYK yurdunda meydana gelen asansör kazası ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bir öğrencinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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