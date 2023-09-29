29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması!

SON DAKİKA! Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
SON DAKİKA! Ankara Mamak’ta doğal gaz patlaması!

Son dakika haberi! Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA