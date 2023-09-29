Ankara’da doğal gaz patlaması! A Haber olay yerinde

Dün İstanbul’da yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın etkisi sürerken sabah saatlerinde Ankara’dan bir patlama haberi daha geldi. Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın girişi katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Filiz Uçan Savaş son durumu aktardı.

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