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Ankara’da doğal gaz patlaması! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 09:21
Dün İstanbul’da yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın etkisi sürerken sabah saatlerinde Ankara’dan bir patlama haberi daha geldi. Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın girişi katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Filiz Uçan Savaş son durumu aktardı.
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A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
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