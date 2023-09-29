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Son dakika | Pendik'te kuvvetli yağış feci bir kazaya neden oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Son dakika | Pendik’te kuvvetli yağış feci bir kazaya neden oldu!

Son dakika haberi...Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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