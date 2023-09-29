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Ankara’daki patlamayı iş sağlığı güvenliği A Haber’e değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 09:09
Güncelleme:29.09.2023 09:24
Sabah saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Dün İstanbul’da bugün sabah Ankara’da yaşanan patlamaları A Haber canlı yayınına katılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ogün Şimşek A Haber’de değerlendirdi. Ogün Şimşek kullanım hatalarına dikkat çekti ve havaların soğumasıyla beraber kombi bakımlarının yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
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