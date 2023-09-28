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İstanbul Şirinevler'deki binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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İstanbul Şirinevler’deki binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede...

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...

Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AHaber CANLI YAYIN

5 KATLI BİNADA PATLAMA

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEDE

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

ACI HABER

Yapılan açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bahçelievler'de bir binada doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Şirinevler'deki binada yaşanan patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlama sonrası vatandaşların büyük bir korku yaşadığı anlar ekranlara yansıdı.

ŞİRİNEVLER'DE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI! A HABER OLAY YERİNDE

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Şirinevler Mahallesi'nde 5 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olay yerinden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.

Mehmet Zeyrek'in bölgeden aktardıkları:

Patlamanın olduğu bölgede panik havası hala devam ediyor. Patlama adeta bir deprem etkisi yarattı. Patlamada yanında bulunan binaların camları da patladı. Uzak binalarda bile camları patlayan daireler var. Patlamanın olduğu noktada birçok araç da zarar gördü. Bölgede ekipler güvenlik şeridi oluşturmuş durumda. Vatandaşlar bölgede izdiham oluşturdu ve çalışmaları takip ediyorlar.

Binanın son katından hala dumanlar yükseliyor. Patlamayla birlikte dairenin tüm duvarları ve balkon kesitleri aşağı inmiş durumda. Binanın alt katında yer alan dükkanlar da zarar görmüş durumda. Ekiplerin binada kontrol çalışması yürütüyor. Doğalgaz ekipleri bölgede gaz akışını kesti.

İşte patlama anı! İŞTE PATLAMA ANI!

Şiddetli patlama! A Haber olay yerinde ŞİDDETLİ PATLAMA! A HABER OLAY YERİNDE

5 katlı binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede.... 5 KATLI BİNADA PATLAMA! ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE....

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