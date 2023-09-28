İstanbul Şirinevler’deki binada patlama! Çok sayıda ekip bölgede...

Mehmet Zeyrek'in bölgeden aktardıkları:

Patlamanın olduğu bölgede panik havası hala devam ediyor. Patlama adeta bir deprem etkisi yarattı. Patlamada yanında bulunan binaların camları da patladı. Uzak binalarda bile camları patlayan daireler var. Patlamanın olduğu noktada birçok araç da zarar gördü. Bölgede ekipler güvenlik şeridi oluşturmuş durumda. Vatandaşlar bölgede izdiham oluşturdu ve çalışmaları takip ediyorlar.