Cuma Hutbesi tam metni PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konu ne? 29 Eylül Cuma: "Peygamberimiz, İman ve İstikamet"
29 Eylül 2023 tarihli Cuma hutbesinin konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştur. Cuma günü okunan hutbenin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi kanallar aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu haftanın hutbe konusu ve tam metni...
29 Eylül 2023 tarihli Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu ve bu hafta üzerinde durulan konu "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olarak belirlendi. Hutbede, imanın gerçek anlamının, kişinin özünde ve davranışlarında tutarlı olması olduğu vurgulandı. İnsanların sözleriyle ve eylemleriyle uyumlu olmalarının, doğru yolda istikametlerini sürdürmelerinin önemine dikkat çekildi.
29 EYLÜL 2023 CUMA HUTBESİ TAM METNİ
📌PEYGAMBERİMİZ, İMAN VE İSTİKAMET
◼Muhterem Müslümanlar!
Bir gün sahâbe-i kirâmdan biri, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle buyurdu: ِا ْل آَّمْن ُت ب ِ ُق ه sonra ,de ettim iman a'Allah "ّٰلل ثُ َّٰم ا ْسَّتِقْم da dosdoğru ol."1
◼Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi, erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenâb-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, yürüyeceğimiz dosdoğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol, Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir.
◼Değerli Müslümanlar!
İman, Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman, insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırât-ı müstakîme iletir. İman, insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır.
İmanın gereği istikamettir, yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet, insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve Resûlünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmasıdır.
◼Kıymetli Müminler!
İmanda istikamet, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Tevhid ve vahdeti kuşanmaktır. ِمْر َّت ". Emrolunduğun gibi dosdoğru ol "َّفا ْسَّتِقْم َّكَّمَٓا اُ 2
ayetine içtenlikle bağlanmaktır.
İbadette istikamet, ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifelerimize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has kılmak; her türlü riya ve gösterişten arındırmaktır.
◼Aziz Müslümanlar!
Ahlakta istikamet ise, ماَّ ٰنَّ ِ ْخََّلِق إ تَّ ِٰم َّم َّصالِ َّح اِل ْ َّ بُِع ْث ُت ِِلُ "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." 3 buyuran Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in örnek ahlakını rehber edinmektir. Ülfet ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti aile hayatımıza hâkim kılmaktır. Yalan ve hileye, zulüm ve haksızlığa asla tevessül etmemektir. Kul ve kamu hakkını ihlal eden davranışlardan kaçınmaktır. Elimizden, dilimizden, evimizden, işimizden, hâsılı hayatımızın her alanından haram ve günah olan her şeyi uzak tutmaktır.
◼Değerli Müminler!
Bizler, imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dürüstlüğü Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'den öğrendik. Sevgi ve saygıyı, hürmet ve muhabbeti, bir arada kardeşçe yaşama kültürünü ondan öğrendik. Anne ve babaya itaat etmeyi, eşimize sadakat göstermeyi, çocuklarımıza merhametle muamele etmeyi, komşumuzun hakkını gözetmeyi bize o öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendi tüm insanlık.
Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere. Ne mutlu, sırât-ı müstakîme engel olan kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara.
Hutbemi Rabbimizin istikamet sahibi müminleri müjdelediği şu ayet-i kerime ile bitiriyorum: "Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar asla üzülmeyeceklerdir." 4
KAYNAKÇA:
1 İbn Hanbel, III, 413.
2 Hûd, 11/112.
3 İbn Hanbel, II, 381.
4 Ahkâf, 46/13.
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