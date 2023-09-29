Cuma Hutbesi tam metni PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konu ne? 29 Eylül Cuma: "Peygamberimiz, İman ve İstikamet"

29 Eylül 2023 tarihli Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu ve bu hafta üzerinde durulan konu "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olarak belirlendi. Hutbede, imanın gerçek anlamının, kişinin özünde ve davranışlarında tutarlı olması olduğu vurgulandı. İnsanların sözleriyle ve eylemleriyle uyumlu olmalarının, doğru yolda istikametlerini sürdürmelerinin önemine dikkat çekildi.

29 EYLÜL 2023 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

📌PEYGAMBERİMİZ, İMAN VE İSTİKAMET

◼Muhterem Müslümanlar!

Bir gün sahâbe-i kirâmdan biri, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle buyurdu: ِا ْل آَّمْن ُت ب ِ ُق ه sonra ,de ettim iman a'Allah "ّٰلل ثُ َّٰم ا ْسَّتِقْم da dosdoğru ol."1

◼Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi, erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenâb-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, yürüyeceğimiz dosdoğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol, Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir.

◼Değerli Müslümanlar!

İman, Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman, insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırât-ı müstakîme iletir. İman, insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır.

İmanın gereği istikamettir, yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet, insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve Resûlünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmasıdır.