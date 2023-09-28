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Son dakika: Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika: Hatay ve Kahramanmaraş’ta peş peşe depremler! 2023 son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bu deprem sonrası bir sarsıntı da Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı. İşte depremlerin detayları ve 2023 son depremler listesi...

Son dakika haberleri | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Bu deprem sonrası bir sarsıntı da saat 9:18'de Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı.

Büyüklük: 4.0 (Mw) Yer: Elbistan (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-09-28 Saat: 09:18:24 TSİ Enlem: 38.367 N Boylam: 37.374 E Derinlik: 14.37 km

2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

28-09-2023 09:18:2438.36737.37414.37MW4.0Elbistan (Kahramanmaraş)

28-09-2023 08:01:3336.85236.53410.46MW3.9Hassa (Hatay)

28-09-2023 07:32:2637.91337.9377ML1.5Doğanşehir (Malatya)

28-09-2023 06:59:2037.68830.7237ML1.1Merkez (Isparta)

28-09-2023 06:40:4136.33338.65311.53ML1.8Rakka (Suriye) - [43.25 km] Akçakale (Şanlıurfa)

28-09-2023 06:24:2938.3137.1547ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)

28-09-2023 05:29:1237.95636.257ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)

28-09-2023 05:22:2938.36837.4037.01ML2.3Elbistan (Kahramanmaraş)

28-09-2023 04:46:0534.76734.0921.43ML3.4Akdeniz

28-09-2023 04:40:4840.67435.2996.95ML1.3Mecitözü (Çorum)

28-09-2023 04:17:3637.99236.5187.01ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)

28-09-2023 04:16:0337.936.2347.44ML1.8Saimbeyli (Adana)

28-09-2023 03:53:3938.47636.6837.02ML1.7Sarız (Kayseri)

28-09-2023 03:48:5636.4126.7513.13ML2.5Ege Denizi - [69.91 km] Datça (Muğla)

28-09-2023 03:45:5336.09936.0537ML1.2Samandağ (Hatay)

28-09-2023 03:29:1738.29338.2217.04ML1.8Yeşilyurt (Malatya)

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