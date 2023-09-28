Son dakika: Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! 2023 son depremler listesi
SON DAKİKA | AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bu deprem sonrası bir sarsıntı da Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı. İşte depremlerin detayları ve 2023 son depremler listesi...
Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Bu deprem sonrası bir sarsıntı da saat 9:18'de Kahramanmaraş'ta meydana geldi.
Merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı.
Büyüklük: 4.0 (Mw) Yer: Elbistan (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-09-28 Saat: 09:18:24 TSİ Enlem: 38.367 N Boylam: 37.374 E Derinlik: 14.37 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
28-09-2023 09:18:2438.36737.37414.37MW4.0Elbistan (Kahramanmaraş)
28-09-2023 08:01:3336.85236.53410.46MW3.9Hassa (Hatay)
28-09-2023 07:32:2637.91337.9377ML1.5Doğanşehir (Malatya)
28-09-2023 06:59:2037.68830.7237ML1.1Merkez (Isparta)
28-09-2023 06:40:4136.33338.65311.53ML1.8Rakka (Suriye) - [43.25 km] Akçakale (Şanlıurfa)
28-09-2023 06:24:2938.3137.1547ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)
28-09-2023 05:29:1237.95636.257ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)
28-09-2023 05:22:2938.36837.4037.01ML2.3Elbistan (Kahramanmaraş)
28-09-2023 04:46:0534.76734.0921.43ML3.4Akdeniz
28-09-2023 04:40:4840.67435.2996.95ML1.3Mecitözü (Çorum)
28-09-2023 04:17:3637.99236.5187.01ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)
28-09-2023 04:16:0337.936.2347.44ML1.8Saimbeyli (Adana)
28-09-2023 03:53:3938.47636.6837.02ML1.7Sarız (Kayseri)
28-09-2023 03:48:5636.4126.7513.13ML2.5Ege Denizi - [69.91 km] Datça (Muğla)
28-09-2023 03:45:5336.09936.0537ML1.2Samandağ (Hatay)
28-09-2023 03:29:1738.29338.2217.04ML1.8Yeşilyurt (Malatya)
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