Son dakika: Hatay ve Kahramanmaraş’ta peş peşe depremler! 2023 son depremler listesi

Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Bu deprem sonrası bir sarsıntı da saat 9:18'de Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı.