Bingöl'de deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Bingöl'de saat 23.18'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Bingöl'de saat 23.18'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-09-24 23:18:1939.30240.0847.0MW3.9Yayladere (Bingöl)604068
2023-09-24 20:30:3039.87239.76.17ML1.2Çayırlı (Erzincan)604066
2023-09-24 20:25:1238.52939.2776.97ML1.0Merkez (Elazığ)604067
2023-09-24 19:18:5738.70143.2087.27ML1.6Tuşba (Van)604065
2023-09-24 19:02:5740.16241.1266.59ML1.5Aziziye (Erzurum)604064
2023-09-24 18:59:5240.16941.1628.08ML1.4Aziziye (Erzurum)604063
2023-09-24 18:48:3536.93828.8896.6ML1.4Köyceğiz (Muğla)604062
2023-09-24 18:36:2238.82626.7887.59ML1.2Ege Denizi - [09.60 km] Foça (İzmir)604061
2023-09-24 18:36:1540.17941.1276.91ML1.6Aziziye (Erzurum)604060
2023-09-24 18:02:4738.10438.5147.0ML1.2Sincik (Adıyaman)604058
2023-09-24 18:01:4638.12638.4727.0ML1.5Sincik (Adıyaman)604057
2023-09-24 17:50:0037.436.8387.04ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)604059
2023-09-24 17:34:4637.10228.29419.4ML1.2Menteşe (Muğla)604056
2023-09-24 17:31:4738.24238.7363.9ML0.9Pütürge (Malatya)604055
2023-09-24 17:27:1537.84529.1097.0ML1.5Pamukkale (Denizli)604054
2023-09-24 17:19:4837.44136.4687.0ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)604053
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