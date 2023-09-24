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Bingöl'de deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Bingöl’de deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Bingöl'de saat 23.18'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Bingöl'de saat 23.18'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Yayladere (Bingöl)

Tarih: 2023-09-24

Saat: 23:18:19 TSİ

Enlem: 39.302 N

Boylam: 40.084 E

Derinlik:7 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-09-24 23:18:1939.30240.0847.0MW3.9Yayladere (Bingöl)604068

2023-09-24 20:30:3039.87239.76.17ML1.2Çayırlı (Erzincan)604066

2023-09-24 20:25:1238.52939.2776.97ML1.0Merkez (Elazığ)604067

2023-09-24 19:18:5738.70143.2087.27ML1.6Tuşba (Van)604065

2023-09-24 19:02:5740.16241.1266.59ML1.5Aziziye (Erzurum)604064

2023-09-24 18:59:5240.16941.1628.08ML1.4Aziziye (Erzurum)604063

2023-09-24 18:48:3536.93828.8896.6ML1.4Köyceğiz (Muğla)604062

2023-09-24 18:36:2238.82626.7887.59ML1.2Ege Denizi - [09.60 km] Foça (İzmir)604061

2023-09-24 18:36:1540.17941.1276.91ML1.6Aziziye (Erzurum)604060

2023-09-24 18:02:4738.10438.5147.0ML1.2Sincik (Adıyaman)604058

2023-09-24 18:01:4638.12638.4727.0ML1.5Sincik (Adıyaman)604057

2023-09-24 17:50:0037.436.8387.04ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)604059

2023-09-24 17:34:4637.10228.29419.4ML1.2Menteşe (Muğla)604056

2023-09-24 17:31:4738.24238.7363.9ML0.9Pütürge (Malatya)604055

2023-09-24 17:27:1537.84529.1097.0ML1.5Pamukkale (Denizli)604054

2023-09-24 17:19:4837.44136.4687.0ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)604053

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