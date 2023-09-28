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Beklenen sağanak yağış geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Beklenen sağanak yağış geliyor! Meteoroloji ve AKOM’dan üst üste uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Kış mevsimi yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun büyük bir bölümü için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde rüzgarla birlikte kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı paylaşımında vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbir almaları istendi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Özellikle öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan uyarıda vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

İSTANBULLULARA AKOM'DAN UYARI

5 İL İÇİN SARI KOD

Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

5 il için sarı kodlu uyarı! 5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

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