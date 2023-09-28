Beklenen sağanak yağış geliyor! Meteoroloji ve AKOM’dan üst üste uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

5 İL İÇİN SARI KOD

Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.