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Adıyaman'da deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! İşte son depremler listesi 2023...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Adıyaman’da deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! İşte son depremler listesi 2023...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 16.04'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 16.04'te yaşanan depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği 10.95 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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