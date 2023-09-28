İstanbul'da trafiği felç eden kaza! İki İETT aracı birbirine girdi
Son dakika haberine göre sabah saatlerinden Kadıköy D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ve bir servis minibüsü birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik felç oldu.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı İETT, aynı yönde ilerleyen 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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