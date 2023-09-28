28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da trafiği felç eden kaza! İki İETT aracı birbirine girdi

İstanbul'da trafiği felç eden kaza! İki İETT aracı birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
ABONE OL
İstanbul’da trafiği felç eden kaza! İki İETT aracı birbirine girdi

Son dakika haberine göre sabah saatlerinden Kadıköy D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ve bir servis minibüsü birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik felç oldu.

Kadıköy, D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı İETT, aynı yönde ilerleyen 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB'ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA