Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir
Katıldığı panelde İstanbul'da beklenen depreme yönelik değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Ersoy "Bir yıl içerisinde 2 tane, 7’den büyük deprem yaşanabilir" ifadelerini kullanırken İstanbul'da deprem konusuunda en güvenli ve riskli ilçeleri de saydı. Peki İstanbul depreminde en güvenli ilçeler neresi? İstanbul depremi tehlikeli ilçeler...
Prof.Dr. Şükrü Ersoy katıldığı panlede İstanbul'da beklenen büyük deprem için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İşte Ersoy'un sözlerinde öne çıkanlar:
BATIYA DOĞRU BİR TRANSFER VAR
Marmara depremine doğru geliyoruz. Bakın deprem batıya doğru bir transfer var bir göç var. Ama ortada bir boş yer var. Şunu biliyoruz. 1912'de Şarköy depremi var 7.4 büyüklüğünde. Bir de İzmit Körfezi'ne kadar gelen 1999 Kocaeli depremini biliyoruz.
"BİR YIL İÇİNDE İKİ TANE YEDİDEN BÜYÜK DEPREM OLABİLİR"
Marmara Denizi'nde iki gerilimin olduğu ara mutlaka birleşecek. Mutlaka birleşecek ve 7'den büyük bir deprem verecek. Bir yıl içerisinde iki tane, 7'den büyük deprem oluşturabilir. Kocaeli'nde bu oldu zaten. Kocaeli, ardından Düzce oldu. Santimetre mertebesinde birbirinin devamıydı.
TÜRKİYE'NİN ÜÇTE BİRİ BURADA
Tarihsel dönem içerisinde bunlar olmuş mu olmuş? Dolayısıyla burada medeniyetler de olduğu için kayıtları iyi tutulduğu Büyük ve şiddetli olduğunu biliyor. Bu bakımdan Marmara Denizi çok önemli. Nüfus potansiyeli çok fazla. Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. Konut bakımından 6 milyona yakın bina var. Sadece İstanbul'da 2 milyona yakın bina var. Bağımsız bölüm olarak 5 milyon bağımsız bölüm var İstanbul'da.
KÖPRÜLERİN YIKILMASI DÜNYAYI ETKİLER
Marmara'da ve İstanbul'daki bir deprem İstanbul'un sorunu değil. Türkiye'nin sorunu değil. Dünyada önemli bir sorun yaratabilir. Çünkü kıtalar arası bir köprü. Bu köprünün ortadan kalkması, yıkılması dünyayı etkiler. O bakımdan bu işin şakası yok. Marmara depremine mutlaka bir şeyler yapılmalı.
GÖKDELENLER ÖNEMLİ BİR SINAV VERECEK
İstanbul'un yapı stoğunun önemli kesiminin ruhsatsız. Yenilerde çok gökdelenler filan var İstanbul'da. Gökdelenlerin şöyle bir durumu var. Sadece Marmara depreminden değil uzak depremlerden de etkilenebilir. Yani Bursa'daki Eskişehir'deki uzak depremler karşısında İstanbul'daki gökdelenler sınav verecek. Özellikle dere yataklarının üzerinde yapılmışsa önemli zararlar verebilecek.
EN GÜVENLİ YERLER NERELERİ?
İstanbul'un en basit jeoloji haritası bu. Bunun üzerindeki zeminleri söyleyecek olursam Anadolu Yakası genel olarak Türkiye'nin en sağlam yeri. Ama bu çok genel bir söylem. Parsel bazında ada bazında bu işler değişecek. Bina bazında bu işler değişir. Genel olarak Anadolu Yakası çok sağlam olmakla birlikte, Avrupa yakasının Haliç'in kuzeyindeki zemin kayalık zemini. Birinci zamana ait, sağlam bir zemin.
O İLÇELER DEPREM AÇISINDAN SIKINTILI
Ama yine tekrar söylüyorum, bu orada güvence altında olduğunuzu göstermez. Yapınızın nasıl olduğuna bağlı olabilir. Mesela burada sarı alanlar gevşek zeminin olduğu, deprem dalgalardan daha çok etkilenebileceği semtleri, ilçeleri gösteriyor. Yani sayacak olursak sarı bölgede Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Silivri gibi ilçeler.
BENCE GÜVENCEDE DEĞİLSİNİZ
Peki burada ne yapalım? Kaçalım mı? Hayır. Bu zeminin özelliğine göre yapı yapıldığı zaman herhangi bir şey olmaz. Mesela diyelim ki Maslak sağlam bir yer. Orada güvencede misiniz? Bence değilsiniz.
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