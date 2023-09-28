Ezel'in "Ramiz Dayı"sı Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu İstanbul Cihangir'de bulunan kafede oturan Ayhan Yılmaz isimli şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı.
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
Olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti.
Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu.
Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
- Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
- Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı?
- Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
- Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?