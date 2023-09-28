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Ezel'in "Ramiz Dayı"sı Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Ezel’in Ramiz Dayısı Ufuk Bayraktar’ın sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu İstanbul Cihangir'de bulunan kafede oturan Ayhan Yılmaz isimli şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.



Olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti.

Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

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