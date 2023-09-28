İlk kez Akdeniz’de görüldü! Balıkçılığa büyük katkı sağlayacak | Ege ve Marmara’ya yayılır mı?





'İSTİLACI TÜRLER ARASI MÜCADELE OLACAKTIR'



Prof. Dr. Turan, bu balık türünün de yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirtirken, "Atak bir tür ve diğer yerli türlerimize ekolojik anlamda zarar verebilir. Zamanla yapacağımız gözlemlemeler bölgedeki gelişimini bize gösterecektir. Bulunduğumuz bölge ve denizlerimiz yabancı türün istilası halinde. İstila eden türler de birbirini tüketebiliyorlar. Aralarında büyük bir mücadele olacaktır. Önümüzdeki günlerde bekleyiş içerisindeki yaygınlığı, yayılımı nasıl olacak veya adaptasyon sağlayıp burada tutunacak mı, bunu zaman gösterecek. Kalıcı bir tür olarak görünüyor. Ekonomik olarak da sevilen bir tür de olacağını düşünüyorum" diye konuştu.