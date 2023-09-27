Sarıyer’de vatandaşın su isyanı: İSKİ burayı Afrika’ya çevirdi!

"REZİLLİK ÇEKİYORUZ"

Maden Mahallesinde gıda sektöründeki işletmede çalışan Emine Korkmaz, su kesintisi yüzünden camiden damacanalarla su taşıdıklarını belirterek, "3 gündür su yok bizim işletme gıda sektörü üzerine bulaşıklar birikiyor su olmadığı için müşteriye temiz tabak yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlerdir İSKİ'yi arıyoruz bize sabah saatlerinde geleceğini söylüyorlar internet sitesinde bir bilgilendirme yazısı yoktur. Suyun ne zaman gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Biz burada esnafız su bizim elimiz ayağımız. Camilerden su taşıyoruz. Önceden birkaç saat su kesintisi oluyordu. Fakat şimdi 4 güne yakın sularımız kesik hiçbir bilgilendirme yoktur. Rezillik çekiyoruz. Lavabolarımızı kapattık kullanamıyoruz. Bizi perişan ettiler" dedi.

Musluğa her ellerimizi attığımızda umutlanıyoruz sular akmayınca hüsrana uğruyoruz" diyen Fatma Çelik, "Günlük ihtiyaçlarımızı gideremez hale geldik. Bulaşıklar dağ gibi oldu. Ne yemek yapabiliyoruz nede temizlik. Su olmayınca adeta hayat duruyor. İnsanları perişan etmesinler" açıklamasını yaptı.