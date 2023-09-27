Sarıyer'de vatandaşın su isyanı: İSKİ burayı Afrika’ya çevirdi!
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maden Mahallesi ve çevresinde 3 gündür su kesintisi yaşanıyor. Hiçbir bildiri yapılmadan ve kesinti gözükmemesine rağmen günlerce suyun kesildiğini belirten vatandaşlar duruma isyan etti. Bir vatandaş "Sular yok perişan olduk. Dışarıdan su taşıyoruz. Yemek yapamıyoruz, dışarıdan yemek zorunda kalıyoruz" dedi. Sosyal medyadan da tepkiler peş peşe geldi. Bir paylaşımda "Birkaç gündür su yok ve her gün kesintiye plansız ve bilgi vermeden devam ediyor! Afrika’ya hoş geldiniz!" ifadeleri dikkat çekti.
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"SU KESİNTİLERİ PERİŞAN ETTİ"
Hafta sonu dahil 3-4 gündür yaşanan su kesintisinin bildirilmeden yapılmasından dolayı perişan olduklarını belirten Maden Mahallesi Yeni Uyum Sitesi Sakini Müge Özkalaycı, "Su kesintileri bizleri perişan etti. Haftasonu sular kesikti. İSKİ'yi aradığımızda sistemde su kesintisi gözükmemesine rağmen bildirim yapılmadan sular kesiliyor. Yanlış beyanda bulunuyorlar bir muhatap bulamıyoruz. Aradığımızda da bir arıza olduğunu suyu vereceklerini söylüyorlar fakat 3 gündür su verilmiyor. Biz çalışıyoruz eve geldiğimizde yemek yapacak su olmadığı için mecburen dışarıdan yemek siparişi veriyoruz. Su almak zorunda kalıyoruz. En azından gerekçesi söylense bizde daha öncesinden tedbir alırız" ifadelerine yer verdi.
"3 GÜNDÜR SU SIKINTISINI GİDERİLMEDİ"
Maden Mahallesinde Fırıncılık yapan ve 400 hanenin bulunduğu Yeni Uyum Sitesinde oturan Kadir Şahan, "Ben fırıncıyım 3 gündür su akmıyor. Fırın çalıştırıyoruz 5 tonluk su deposu yetmiyor. İmalat var, temizlik var bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi sudur. Onunda günlerce kesilmesi bizleri perişan ediyor. İSKİ'yi arıyoruz gece saatlerinde geleceğini söylüyorlar. Ufak bir tadilat var sıkıntının giderileceğini söylüyorlar fakat 3 gündür su sıkıntısını gidermediler. Hem işyerinde hem de oturduğum sitede perişanlık yaşıyorum. Günde 10 defa arıyoruz cevap dahi vermiyorlar. Sitedeki yedek depoda da su kalmadı. Haber vermeden birkaç saat su verip tekrar kesiyorlar. Böyle tadilat olmaz en azından insanların önceden bilgilendirilmesi lazım" şekline konuştu.
"REZİLLİK ÇEKİYORUZ"
Maden Mahallesinde gıda sektöründeki işletmede çalışan Emine Korkmaz, su kesintisi yüzünden camiden damacanalarla su taşıdıklarını belirterek, "3 gündür su yok bizim işletme gıda sektörü üzerine bulaşıklar birikiyor su olmadığı için müşteriye temiz tabak yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlerdir İSKİ'yi arıyoruz bize sabah saatlerinde geleceğini söylüyorlar internet sitesinde bir bilgilendirme yazısı yoktur. Suyun ne zaman gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Biz burada esnafız su bizim elimiz ayağımız. Camilerden su taşıyoruz. Önceden birkaç saat su kesintisi oluyordu. Fakat şimdi 4 güne yakın sularımız kesik hiçbir bilgilendirme yoktur. Rezillik çekiyoruz. Lavabolarımızı kapattık kullanamıyoruz. Bizi perişan ettiler" dedi.
Musluğa her ellerimizi attığımızda umutlanıyoruz sular akmayınca hüsrana uğruyoruz" diyen Fatma Çelik, "Günlük ihtiyaçlarımızı gideremez hale geldik. Bulaşıklar dağ gibi oldu. Ne yemek yapabiliyoruz nede temizlik. Su olmayınca adeta hayat duruyor. İnsanları perişan etmesinler" açıklamasını yaptı.
SOSYAL MEDYA DA KARIŞTI
Su kesintilerinden dolayı vatandaşlarda sosyal medya hesaplarından ilginç yorumlarda bulundular.
"AFRİKA'YA HOŞ GELDİNİZ"
Bir yorumda su kesintilerinin kendilerini Afrika'ya çevirdiğini belirterek, "Birkaç gündür su yok ve her gün kesintiye plansız ve bilgi vermeden devam ediyor! Afrika'ya hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.
"SUYUN NE ZAMAN VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİYORLAR"
Başka bir paylaşımda ise "Sarıyer'de 6 saattir su yok. İSKİ müşteri hizmetlerini aradım onlar da bilmiyor suyun ne zaman verileceğini söylemiyorlar." cümlesi dikkat çekti.
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