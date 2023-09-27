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İstanbul Esenyurt'ta panik yaratan yangın! Alevler çatıdan yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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İstanbul Esenyurt’ta panik yaratan yangın! Alevler çatıdan yükseldi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı bölümünden yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta beş katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bitişikte binanın çatısına sıçramasıyla yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokakta saat 14.40 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlerin büyümesiyle çatı yanmaya başladı. Alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçradığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Arzu Sapmaz "Baya ağır bir koku vardı, evin içerisini gezdim pirizlere baktım evin içinde gibiydi koku. Bütün prizlere baktım birşey yok, yan komşuma söyledim kontrol etsin diye sonra asansöre baktık asansörde bir şey var mı diye baktık yok. Camdan dışarı baktım karşı bina hafif bir duman vardı önce, ben komşulara seslenirken bir anda çoğaldı diğer binayı sardı alevler cama çarpıyordu çok korktuk" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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