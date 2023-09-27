İstanbul Esenyurt’ta panik yaratan yangın! Alevler çatıdan yükseldi

Mahalle sakini Arzu Sapmaz "Baya ağır bir koku vardı, evin içerisini gezdim pirizlere baktım evin içinde gibiydi koku. Bütün prizlere baktım birşey yok, yan komşuma söyledim kontrol etsin diye sonra asansöre baktık asansörde bir şey var mı diye baktık yok. Camdan dışarı baktım karşı bina hafif bir duman vardı önce, ben komşulara seslenirken bir anda çoğaldı diğer binayı sardı alevler cama çarpıyordu çok korktuk" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN