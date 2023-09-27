Muğla Fethiye’deki korkunç motosiklet kazası kamerada! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız hayatını kaybetti...

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan M.O. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan motosikletlerin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.