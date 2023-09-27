Muğla Fethiye'deki korkunç motosiklet kazası kamerada! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız hayatını kaybetti...
Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Osman Kaya Bulvarı'nda M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı.
ÇARPMA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan M.O. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan motosikletlerin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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