CHP'de koltuk savaşlarında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul planı devrede! Bay Kemal'e sürpriz hazırlığı...
CHP'de delege savaşları giderek büyürken Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un olması sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Büyük kurultay öncesi CHP'de dengeleri değiştirecek İstanbul İl Kongresi öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkacak sonuca göre Genel Başkanlık için aday olma ihtimali gündemde. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası yaşadığı ağır hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de faturayı MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
KONGRELERDE GERGİNLİK HAKİM
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi parti içinde tepkiye neden olurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başlattığı değişim hareketi giderek farklı bir boyut kazandı.
Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda kazanamayacağını anlamasının ardından tavşan aday Özgür Özel'e destek vermesinin ardından il kongrelerinde de gerginlik hakim.
KOLTUK SAVAŞLARINDA YENİ PERDE
CHP'deki koltuk savaşında Ankara İl Başkanı Ümit Erkol olurken İstanbul için savaş kızıştı.
CHP'de değişimcilerin desteğini aldığı belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıkladı. Parti içi demokrasiyi yaşatacaklarını söyleyen Çelik, "CHP'yi zayıflatmaya çalışanların asıl tartışması gereken lider sultasıyla yönetilen partilerdir. İBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.
CHP'nin Büyük Kurultayı'nda taşları yerinden oynatacak İstanbul İl Kongresi öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkacak sonuca göre, Genel Başkanlık için adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.
CHP'deki koltuk savaşını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Eğer İstanbul kongresini "değişimciler" kazanırsa, sadece "Kemalciler" kaybetmiş olmayacak, aynı zamanda CHP siyasetinin seyri de değişecek." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı:
CHP'DE SİYASET YAPTIRMAYALIM ÇAĞRISI
CHP'de taşlar yerine oturmadan muhalefet siyasetinin nereye evrileceğini öngörmek hiç kolay değil. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ipleri koparmış görünse de bazı yerlerde "işbirliği" işareti vermesi, bir beklentisi olduğunu gösteriyor.
Benzer bir eğilim HDP/YSP içinde de var ve bu eğilim giderek güç kazanıyor.
Ancak İyi Parti gibi onlar da henüz kararlarını vermiş değiller. Her iki parti de büyük olasılıkla CHP içi iktidar savaşlarının sonucunu bekliyor.
O savaşın nasıl sonuçlanacağının işareti de İstanbul'dan gelecek. Bu yüzden İstanbul İl Kongresi, CHP'nin Büyük Kurultayı kadar merakla bekleniyor.
İmamoğlu aday olacak!
Çünkü CHP içinde şöyle bir hava oluşmuş:
Eğer İstanbul kongresini "değişimciler" kazanırsa, sadece "Kemalciler" kaybetmiş olmayacak, aynı zamanda CHP siyasetinin seyri de değişecek. Bu da kurultayın çantada keklik olmadığı anlamına geliyor. Bu ihtimali uzun yıllardır tanıdığım "tecrübeli CHP"li şöyle temellendiriyor:
"Siz Özgür Özel'in aday olduğuna bakmayın. Onun her ihtimalde kurultayı kazanamayacağını herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu nasıl bilmez. Bu yüzden bugüne kadar ayağına gelen bütün fırsatları kaçıran İmamoğlu bu kez fırsatı kaçırmayacak. Kazanamayacak korkusu da sardığı için İstanbul kongresini alır almaz genel başkanlığa aday olacak." İstanbul'daki il başkanlığı kavgası da bu tespitleri doğruluyor.
"BÜTÜN YOLLAR MÜBAH"
Futbol deyimiyle adam adama müthiş bir pres var. İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi, "Bütün yollar mübah" diyerek her şeyi yapıyor.
İlk hamle de onlardan geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarıyla görüşmesinden sonra "değişimciler" hemen harekete geçti ve daha önce değişimci olduğu bilinen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik il başkanlığına adaylığını açıkladı. Bu ismi önce Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'na önermiş ama kabul ettirememiş. Sonra İmamoğlu ile bir araya gelerek emrivaki yapmaya karar vermişler.
Arkasında Toprak, Rıza Akpolat ve Gökhan Yüksel gibi belediye başkanları olsa da esasında İmamoğlu'nun adayı. Bunu da saklamadı. Konuşmasında sık sık İmamoğlu'nun siyasi yolculuğuna övgüler düzdü, birlikte hareket edeceğinin işaretini verdi.
İMAMOĞLU'NA YATIRIM YAPIYORLAR
Partiyi uçuruma sürükleyenler Bu tabloya en sert tepkiyi de son dönemde Kılıçdaroğlu'nu savunan çıkışlarıyla dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş gösterdi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu internet gazetelerinden öğreniyor.
'Değişim' dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki... İBB Başkanı'nın delege peşine düşüp oy istemesi ve 'açıktan taraf olması' da ayrı bir garabet." Bu mücadeledeki en ilginç nokta ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Erdoğan Toprak'ın yön değiştirmesiydi.
Toprak ve birlikte hareket ettiği belediye başkanlarının yön değiştirmesini de İmamoğlu'nun aday olma ihtimaline bağlayan "tecrübeli CHP"li şöyle diyordu:
"Toprak ve ekibinde yer alan belediye başkanları, Kılıçdaroğlu karşısında Özgür Özel'in kazanamayacağını, bu durumda ellerindeki belediyeleri kaybedeceklerini biliyor. Bu yüzden onlar Özel'e değil, başta da söylediğim gibi asıl İmamoğlu'nun aday olmasına yatırım yapıyor. Açık oynamıyorlar ama bu işin arkasında böyle bir operasyon var."
Tersine yön değiştirenler de var. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, daha önce "değişimci"ydi; son konuşması herhalde değişimcileri şaşırtmış olmalı:
"Partiyi uçuruma sürükleyenler, bugün değişim için yola çıkmışlar. Yok böyle bir dünya, yok. Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibilerine bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?
- Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kış uykusundan uyanan ayı katliam yaptı
- Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...
- ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Emekliye 10.332 kök maaş çıktı! SGK-SSK, Bağ-kur'luya %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Suyuna 1 kaşık eklemek yeterli! Yumurta kabuğunu tümüyle çıkaracak!
- İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...
- 1 çay bardağı kireci, pası silip süpürecek! Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalışacak!
- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
- Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...
- Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...
- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?