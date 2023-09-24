CHP’de koltuk savaşlarında yeni perde! Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul planı devrede! Bay Kemal’e sürpriz hazırlığı...

İşte Övür'ün bugünkü yazısı:

CHP'DE SİYASET YAPTIRMAYALIM ÇAĞRISI

CHP'de taşlar yerine oturmadan muhalefet siyasetinin nereye evrileceğini öngörmek hiç kolay değil. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ipleri koparmış görünse de bazı yerlerde "işbirliği" işareti vermesi, bir beklentisi olduğunu gösteriyor.

Benzer bir eğilim HDP/YSP içinde de var ve bu eğilim giderek güç kazanıyor.

Ancak İyi Parti gibi onlar da henüz kararlarını vermiş değiller. Her iki parti de büyük olasılıkla CHP içi iktidar savaşlarının sonucunu bekliyor.

O savaşın nasıl sonuçlanacağının işareti de İstanbul'dan gelecek. Bu yüzden İstanbul İl Kongresi, CHP'nin Büyük Kurultayı kadar merakla bekleniyor.

İmamoğlu aday olacak!