FETÖ’cü sözde Profesör Süleyman Salih Zoroğlu kabusu yaşatmıştı! Mağdur ailelerden şoke eden açıklamalar

MEVLÜT TEZEL'İN BUGÜNKÜ KÖŞE YAZISINDA YER ALAN İFADELER ŞU ŞEKİDE:

Geçtiğimiz hafta psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkındaki iddiaları dehşet içinde takip ettik.

Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara hafıza kaybına da neden olan bir ilaç vermesi ve yakınları tarafından cinsel tacize uğradıkları yönünde telkinde bulunması vs. korku filmi gibi haberler okuduk.

Sabah Gazetesi'nin bu olayla ilgili yaptığı fikri takip, röportaj ve özel haberler sayesinde Zoroğlu'dan zarar gören aileler yaşadıklarını anlatmaya başladılar.

İddialara göre Zoroğlu'nun çoklu kişilik bozukluğu tanısı koyduğu 180 çocuk var.