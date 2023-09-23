Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hastalarına kabusu yaşattı! Oyuncak araba ile gizli kamera yerleştirmiş
Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar çıkmaya devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen çocuk psikiyatristinin mağdurları dehşeti anlatmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 23.09.2023
09:07 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
09:07
Bakırköy'de açtığı özel klinikte psikolojik sıkıntı yaşayan çocukları uyuşturucu madde ile hipnoze edip anne ve babalarına tecavüz iftirası attırmakla suçlanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun taciz-tecavüz ithamıyla mağdur ettiği ailelerden biri de N.G. genç kız ile babası T.G. oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
FETÖ'cü profesörün ağına takılan onlarca çocuktan yalnızca biri olan 17 yaşındaki N.G., tuzaktan son anda kurtulduğunu anlattı. Geçen yıl 16 yaşındayken okul başlama dönemlerinde derslerindeki adaptasyon problemi ve zayıf ders notları nedeniyle ergen psikiyatristi olarak profesöre başvurduğunu ifade eden N.G., "Benim içimde başka bir kişilik olduğunu ve bu kişiliğin sözde gerçekleri ona söylememi engellediğini ima etti.
Ben buna inanmadığımı söylemiştim. Bir iki seans sonra kliniğe tek gelmem gerektiğini söyledi. Tek gittim. Sonraki seanslarda Ketamin adı verilen ilacı burnumdan vermiş ve yutmamam gerektiğini söylemişti. Burnumdan damla olarak vermiş ve başımı eğmiştim. Bir seansta 3 kez verdi bu ilacı. Çok feci şekilde afallamıştım. Bunu neden verdiğini sorunca 'Daha rahat konuşmam için' yaptığını söylemişti.
"RANDEVUYU BİLEREK İŞ SAATİMİZE VERİYORDU" Kızının son anda tuzaktan kurtulduğunu aktaran baba T.G. ise, "Hiç zayıf dersi olmayan kızımın bazı derslerinde zayıf notlar gelmesiyle tavsiye üzerine Süleyman Salih Zoroğlu'na gittik. 5-6 seans devam ettik. İlk zamanda birlikte gidiyorduk. Sonrasında 'kızınız tek gelsin, sizin gelmenize gerek yok' denildi bize. Zaten biz gelemeyelim diye sürekli iş saatlerimde randevu veriyordu. Biz de 'Tek gitsin daha rahat kendisini ifade etsin' diye düşünmüştük. O dönem konduramadık ama demek ki böyle adi insanlar varmış. Kızıma burnundan ketamin enjekte etmişti. Ailece uçurumdan dönmüşüz. Bu adam onlarca aileyi dağıtmış, yıkmış. Bu iş bununla kalmamalı. En ağır şekilde cezasını çekmeli. Şimdi bir dışarı çıkarsa diğer FETÖ'cüler gibi kaçar gider, yakalanmaz. Bir an önce cezasını alsın çeksin" dedi.
Yanında doktor bir çalışan daha vardı. O ilacı verdikten sonra kendisi odadan çıkmıştı." Nehir Gürbüz,
"Seanslarda babam hakkında sürekli ileri-geri konuşunca ben eve gelip bir daha gitmek istemediğimi ve verilen ilaçları da kullanmayacağımı söyledim." şeklinde konuştu.