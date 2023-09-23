Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hastalarına kabusu yaşattı! Oyuncak araba ile gizli kamera yerleştirmiş

"RANDEVUYU BİLEREK İŞ SAATİMİZE VERİYORDU"

Kızının son anda tuzaktan kurtulduğunu aktaran baba T.G. ise, "Hiç zayıf dersi olmayan kızımın bazı derslerinde zayıf notlar gelmesiyle tavsiye üzerine Süleyman Salih Zoroğlu'na gittik. 5-6 seans devam ettik. İlk zamanda birlikte gidiyorduk. Sonrasında 'kızınız tek gelsin, sizin gelmenize gerek yok' denildi bize. Zaten biz gelemeyelim diye sürekli iş saatlerimde randevu veriyordu. Biz de 'Tek gitsin daha rahat kendisini ifade etsin' diye düşünmüştük. O dönem konduramadık ama demek ki böyle adi insanlar varmış. Kızıma burnundan ketamin enjekte etmişti. Ailece uçurumdan dönmüşüz. Bu adam onlarca aileyi dağıtmış, yıkmış. Bu iş bununla kalmamalı. En ağır şekilde cezasını çekmeli. Şimdi bir dışarı çıkarsa diğer FETÖ'cüler gibi kaçar gider, yakalanmaz. Bir an önce cezasını alsın çeksin" dedi.