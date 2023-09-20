Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

BABAMIN BANA TECAVÜZ ETTİĞİNE İNANDIRMAYA ÇALIŞTI

İşte genç kızın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda anlattıkları:

"Salih Zoroğlu bana da burnumdan sprey olarak ketamin verdi. Normal burun açıcı sprey kabının içindeydi. Aylarca beni, babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babamla aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım. Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı.