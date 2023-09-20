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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı
Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar çıkmaya devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen çocuk psikiyatristinin hipnoz tekniğiyle sahte anıları çocukların zihnine yerleştirdiği belirlendi. 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı. Melek Ç, "Bana Ketamin verip babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı." dedi.