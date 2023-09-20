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Haberler Galeri Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar çıkmaya devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen çocuk psikiyatristinin hipnoz tekniğiyle sahte anıları çocukların zihnine yerleştirdiği belirlendi. 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı. Melek Ç, "Bana Ketamin verip babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı." dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.09.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 06:41
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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

Kliniğine gelen çocukları uyuşturucu ketamin maddesiyle hipnoza sokarak ebeveynleri tarafından tecavüz edildiklerine inandıran, bu yolla hakkında CİMER'e ihbarda bulunduğu ailelere şantaj yapan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Süleyman Salih Zoroğlu'yla ilgili kan donduran detaylar çıkmaya devam ediyor. Mağdur gençlerden 17 yaşındaki Melek K.'nın, arkadaşlarına yolladığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

BABAMIN BANA TECAVÜZ ETTİĞİNE İNANDIRMAYA ÇALIŞTI
İşte genç kızın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda anlattıkları:

"Salih Zoroğlu bana da burnumdan sprey olarak ketamin verdi. Normal burun açıcı sprey kabının içindeydi. Aylarca beni, babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babamla aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım. Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı.

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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

2 saat süren seanslarda ben oturup bu adamla kavga ettim. 'Sen psikopatsın' diye kavga ediyordum. Bana bağımlılık yapan bir ilaç daha yazdı. Ailem araştırdı, vermek istemediler. Doktora sordu ailem, o da 'Bu ilaç şart, kızınız intiharın eşiğinde' dedi.

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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

Ailem de mecburen o ilacı aldı. Çünkü korkmuşlardı. Bu ilaç 2 ay kullanılıp bırakılması lazımmış. Ben onun dediğine göre 4 ay boyunca sabah akşam aldım o ilacı. Aylarca bana deli gibi davrandı.

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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu sahte anıyla tecavüze inandırdı! Genç kız yaşadığı kabus dolu anları anlattı

Babamı aşırı suçlayarak konuştu. Sanki görmüş gibi bana anlatıyordu. Çoklu kişilik bozukluğu tanısı koydu bana. Beni bile buna inandırdı. Gecelerce ben babamın bana dokunduğunu gördüğüm kâbuslar yaşadım. Bunun üzerine bana evden ayrılmam gerektiğini söyledi.