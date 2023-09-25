Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 25-26 Eylül Mevlid Kandili hangi gün? DİYANET 2023 Kandil günleri takvimi...

Her yıl olduğu gibi, 2023 yılında da İslam takvimine göre önemli kandil günleri belirli tarihlerde idrak edilmektedir. Bu manevi günler, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. 2023 yılında da kandil günleri takvimi özenle takip edilmektedir. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün(25 Eylül 2023) kandil değil. 26 Eylül 2023 Salı günü kandil günü olacak. Peki hangi kandil idrak edilecek?