Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 25-26 Eylül Mevlid Kandili hangi gün? DİYANET 2023 Kandil günleri takvimi...
Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl İslam alemi için büyük önem taşıyan dini günlerin takvimini yayımlar. Bu takvimde bayram günleri, kandil günleri, mübarek aylar gibi özel günler belirtilir. Özellikle kandil günleri, Müslümanlar için önemli bir manevi değere sahiptir. Bu nedenle, kandil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği büyük bir merak konusudur. 25 Eylül Pazartesi mi, yoksa 26 Eylül Salı mı kandil günüdür sorusu da bu dönemde sıkça araştırılıyor. İşte cevabı...
Her yıl olduğu gibi, 2023 yılında da İslam takvimine göre önemli kandil günleri belirli tarihlerde idrak edilmektedir. Bu manevi günler, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. 2023 yılında da kandil günleri takvimi özenle takip edilmektedir. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Bugün(25 Eylül 2023) kandil değil. 26 Eylül 2023 Salı günü kandil günü olacak. Peki hangi kandil idrak edilecek?
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece Mevlid Kandili gecesi olarak eda edilir. Mevlid kelimesi sözlükte "doğum yeri ve zamanı" olarak geçmektedir.
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
2023 KANDİL GÜNLERİ
🌙26 Ocak PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
🌙17 Şubat CUMA: MİRAÇ KANDİLİ
🌙6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
🌙17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
🌙26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ
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