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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni (dayısının oğlu), Mehmet Mutlu 64 yaşında vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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