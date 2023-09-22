Başkan Erdoğan ve Putin ne zaman görüşecek? Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu!

TAHIL ANLAŞMASI VE GAZ MERKEZİ KONUŞULACAK

Ankara Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında "tahıl anlaşması" konusunda telefon görüşmeleri yapılacağını, Rusya tarafından önerilen "gaz merkezi" projesi ve gıda ihtiyacı olan Afrika ülkeleri için Rus tahılının işlenmesi konularının ele alınacağını duyurmuştu. Peskov görüşme konusunda şöyle konuştu:

"GÖRÜŞMELERİ BİRKAÇ SAAT ÖNCESİNDEN KARARLAŞTIRILIYOR"

Hayır, henüz bir gelişme yok. Görüşme için kesin bir tarih yok ve bu görüşme henüz programda da yok. Ancak Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin birkaç saat öncesinde kararlaştırıldığını biliyorsunuz, bu hususta bir sorun yaşanmayacaktır.