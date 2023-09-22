Başkan Erdoğan ve Putin ne zaman görüşecek? Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu!
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “tahıl anlaşması” ve “gaz merkezi” hakkında yapılması beklenen görüşme ile ilgili konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuşmak üzere görüşme yapmaları bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki lider arasında yakın dönemde yapılması beklenen görüşme hakkında konuştu.
Peskov, görüşme ile ilgili "şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ve görüşmenin kesin tarihinin belli olmadığını" söyledi.
TAHIL ANLAŞMASI VE GAZ MERKEZİ KONUŞULACAK
Ankara Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında "tahıl anlaşması" konusunda telefon görüşmeleri yapılacağını, Rusya tarafından önerilen "gaz merkezi" projesi ve gıda ihtiyacı olan Afrika ülkeleri için Rus tahılının işlenmesi konularının ele alınacağını duyurmuştu. Peskov görüşme konusunda şöyle konuştu:
"GÖRÜŞMELERİ BİRKAÇ SAAT ÖNCESİNDEN KARARLAŞTIRILIYOR"
Hayır, henüz bir gelişme yok. Görüşme için kesin bir tarih yok ve bu görüşme henüz programda da yok. Ancak Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin birkaç saat öncesinde kararlaştırıldığını biliyorsunuz, bu hususta bir sorun yaşanmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...
- Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri açıklandı mı?
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek 2023? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...
- Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
- İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
- DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?