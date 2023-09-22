Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'ın Tesla fabrikası teklifine olumlu yanıt: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken Başkan Erdoğan Musk'a Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurmasını teklif etti. Gazeteci Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Musk'ın Başkan Erdoğan'a verdiği yanıtı paylaşırken, Musk'ın "Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır” dediğini belirtti.
X'E TOP HEDİYE ETTİ
Görüşmeye oğluyla elen Musk 45 dakikalık zirve sonrası New York'ta bulunan Türkevinden ayrıldı. Başkan Erdoğan Musk'a ziyareti sonrası "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan Başkan Erdoğan ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı.
BÜYÜK İHTİMALLE İZMİR'E GELECEK
New York'taki görüşmelerinde en dikkati çekenlerden birinin Elon Musk ile yaptığı görüşme olduğu ifade edilerek, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım.' dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur.
İHA VE SİHA'LARI BAŞARILI BULDUĞUNU SÖYLEDİ
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye'ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK'tan Hürküş'a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk."
MUSK'A HEDİYE EDİLEN KİTAPLAR...
Musk'a ziyaretinde hediye ettiği kitapların sosyal medyada en çok konuşulan hadiselerden biri olduğu ve kitaplarla alakalı aralarında bir sohbet geçip geçmediği sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ve 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarımız elinde. Biliyorsunuz 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımızda, 'Dünya Beşten Büyüktür' felsefesi ile yola çıkmış, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda insanlığın kaderinin yalnız beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını vurgulamıştım. "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabımızda ise bizim neden BM reformu yapılmasını istediğimizi, somut gerekçeler ve önerilerin ışığında anlatıyoruz. Biz o kitaplara yazdığımız her tespitin, her önerinin kıymetinin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz. Biz tüm önerilerimizde ve adımlarımızda samimiyiz çünkü."
"İLK DÜŞÜNECEĞİMİZ ÜLKE TÜRKİYE OLACAK"
Diğer yandan Elon Musk'ın Başkan Erdoğan'a yaptığı ziyarete ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi görüşmenin detaylarını paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'ye kurmasını teklif ettiğini diye getiren Selvi Musk'ın yanıtının da "Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye'de Tesla'nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır" olduğunu yazdı.
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