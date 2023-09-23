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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

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Giriş: 23.09.2023 09:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni (dayısının oğlu), Mehmet Mutlu 64 yaşında vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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