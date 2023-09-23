Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni (dayısının oğlu), Mehmet Mutlu 64 yaşında vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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