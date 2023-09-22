Kahramanmaraş depreminde yıkılan Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.