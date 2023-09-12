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Yunanistan'da zodyak faciası | Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Yunanistan’da zodyak faciası | Ali Sabancı’nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki Ali Sabancı'nın son sağlık durumu nedir? İşte detaylar...

24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

Damak, dişler ve çenesinde ağır hasarlar oluşan Vuslat Doğan Sabancı, art arda geçirdiği operasyonların ardından tedavisi tamamlanıp taburcu edilmişti.

ALİ SABANCI DA TABURCU OLDU
Kazanın ardından dalağı alınan, ardından geçirdiği operasyonlarla da bağırsaklarının ve pankreasının bir kısmının alındığı belirtilen Ali Sabancı'nın da kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelmişti. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın da tedavisi tamamlandı. Taburcu edildiği öğrenilen Ali Sabancı'nın tedavi süreci evinde devam edecek.

KAZA SONRASI İLK FOTOĞRAF
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ali Sabancı'nın kazanın ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ederken; kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek'teydi.

DENİZ YOLUYLA AYRILDI
22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak içeri girdi.

Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı'yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti.

Kazanın izleri yüzünde! KAZANIN İZLERİ YÜZÜNDE!
Başkan Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! BAŞKAN ERDOĞAN ALİ SABANCI VE VUSLAT SABANCI ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ!
Sabancı çiftini bekleyen zor süreç SABANCI ÇİFTİNİ BEKLEYEN ZOR SÜREÇ

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