Yunanistan’da zodyak faciası | Ali Sabancı’nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

ALİ SABANCI DA TABURCU OLDU

Kazanın ardından dalağı alınan, ardından geçirdiği operasyonlarla da bağırsaklarının ve pankreasının bir kısmının alındığı belirtilen Ali Sabancı'nın da kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelmişti. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın da tedavisi tamamlandı. Taburcu edildiği öğrenilen Ali Sabancı'nın tedavi süreci evinde devam edecek.