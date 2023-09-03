Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı'nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Öte yandan Ali Sabancı'nın kaza sonrası ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.