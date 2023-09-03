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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı'nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı'nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Öte yandan Ali Sabancı'nın kaza sonrası ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 16:46
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı’nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı’nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı’nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Başkan Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı’nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! Ali Sabancı’nın kaza sonrası ilk fotoğrafı

Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.