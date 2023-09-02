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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı'nın 5 günün sonra bilincinin yerine geldi ancak yoğun bakım tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan çifti zor bir tedavi sürecinin beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:04
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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümün kıyısından dönmüştü. Kaza ağır yaralanan Ali Sabancı'nın beş gün sonra bilincinin yerine geldiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan Sabancı çiftini bekleyen zorlu süreci Sabah yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı. İşte o yazı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

4 Ağustos'ta eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçiren Ali Sabancı'nın hayati tehlikesi vardı. Neyse ki, önceki gün müjdeli haber geldi.

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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

Hayati tehlikeyi atlatan Ali Bey uyandırıldı. Kazadan beş gün sonra bilinci yerine gelen ama yoğun bakımda tedavisi süren Ali Sabancı'nın, eşi, çocukları ve annesiyle görüştüğünü öğrendim. Hatta onların, istediği zaman ziyaret edebildiğini de öğrendim.

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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

Bu arada Vuslat Doğan Sabancı'nın, eşi gibi hayati tehlike yaşamasa da çok uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu bilgisini aldım.

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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

Tedavisi normal odada devam eden Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş.