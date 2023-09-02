Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

Hayati tehlikeyi atlatan Ali Bey uyandırıldı. Kazadan beş gün sonra bilinci yerine gelen ama yoğun bakımda tedavisi süren Ali Sabancı'nın, eşi, çocukları ve annesiyle görüştüğünü öğrendim. Hatta onların, istediği zaman ziyaret edebildiğini de öğrendim.