02 Eylül 2023, Cumartesi
Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı'nın 5 günün sonra bilincinin yerine geldi ancak yoğun bakım tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan çifti zor bir tedavi sürecinin beklediği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:04
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