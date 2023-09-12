Yunanistan'da kan donduran olay: 6 Türk bir araçta ölü bulundu
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araç içerisinde öldürülen ve Türk oldukları iddia edilen 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Cinayetlerin Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen saldırıda öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, eylemin ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Olay mahallinde onlarca mermi kovanının bulunduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi. Ölenlerin, Türkiye'de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.
YUNAN POLİSİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Öldürülen kişiler arasında Doruk B. ve diğer isimlerin söz konusu çete elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu kaydedildi. Maktullerin isimlerini gizli tutan Yunan polisinin çalışması devam ederken, o isimlerden Doruk B.'nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.'nin ise karayolu ile Yunanistan'a kaçtığı ileri sürülmüştü.
ÇETENİN FERTLERİNİN AKIBETLERİ
Firari olarak İtalya'da yaşayan ve İstanbul'da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldırı gerçekleşmişti. Söz konusu saldırılarda Abazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay vurulmuştu. Ay'ı öldüren Gülbey Dilsiz de kanlı bir eylemde öldürülmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...
- IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...