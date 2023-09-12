Yunanistan’da kan donduran olay: 6 Türk bir araçta ölü bulundu





YUNAN POLİSİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Öldürülen kişiler arasında Doruk B. ve diğer isimlerin söz konusu çete elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu kaydedildi. Maktullerin isimlerini gizli tutan Yunan polisinin çalışması devam ederken, o isimlerden Doruk B.'nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.'nin ise karayolu ile Yunanistan'a kaçtığı ileri sürülmüştü.



ÇETENİN FERTLERİNİN AKIBETLERİ

Firari olarak İtalya'da yaşayan ve İstanbul'da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldırı gerçekleşmişti. Söz konusu saldırılarda Abazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay vurulmuştu. Ay'ı öldüren Gülbey Dilsiz de kanlı bir eylemde öldürülmüştü.

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