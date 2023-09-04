04 Eylül 2023, Pazartesi
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde
Çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Leros adasında tatil yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, ölümden döndü. Geçirdikleri tekne kazasında ağır yaralanan çiftin hastanedeki tedavisi devam ederken kaza sırasında hafif yaralanan oğullar Emrecan Sabancı Bebek'te görüntülendi. Yüzü, kulağı ve ensesindeki yara izleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 08:42
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