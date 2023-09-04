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Haberler Galeri Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Leros adasında tatil yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, ölümden döndü. Geçirdikleri tekne kazasında ağır yaralanan çiftin hastanedeki tedavisi devam ederken kaza sırasında hafif yaralanan oğullar Emrecan Sabancı Bebek'te görüntülendi. Yüzü, kulağı ve ensesindeki yara izleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 08:42
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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Ünlü işadamı Ali Sabancı, eşi ve iki çocuğuyla geçtiğimiz hafta Yunanistan tatilinde kaza geçirmişti. Kayalıklara çarpan bottan kurtarılan ve ölüm tehlikesi atlatan aile, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ederken kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek'teydi.

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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

DENİZ YOLUYLA AYRILDI

22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak koşar adım içeri girdi.

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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi! Kazanın izleri yüzünde

Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı'yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti. Sabancı'nın yüzü, kulağı ve ensesindeki yara izleri dikkat çekti.