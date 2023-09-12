94 yaşındaki alzhimer hastası dehşet saçtı: Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki eşi Sıdıka A. ile kavga eden 94 yaşındaki alzheimer hastası Gazi A., dehşet saçtı. Eşi Sıdıka A.'yı 25 yerinden bıçaklayan Gazi A., gözaltına alındı.
Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesine bağlı Özburun Beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan 94 yaşındaki Alzheimer Hastası Gazi A., gece saatlerinde eşi Sıdıka A., (82) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gazi A., eline geçirdiği bıçakla eşini çeşitli yerlerinden 25 defa bıçakladı.
BAŞINDA BEKLEDİ
Eve gelen Gazi A.'nın kardeşi yengesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ve abisinin başında beklediğini görmesi üzerine 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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