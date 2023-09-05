İstanbul'da sel felaketi! Acı haberler geldi! Bölgede son durum ne? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında sağanak yağış İstanbul'a ulaştı. Özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde su baskınları yaşandı. Sel felaketi nedeniyle İstanbul'da 2 kişi hayatını kaybetti. Selden etkilenen vatandaşlara ilk etapta 15'er bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki son durumla ilgili bilgi verirken, "31 yaralımız var, 8'inin tedavisi devam ediyor." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken çok sayıda yeri su bastı.
İşte dakika dakika İstanbul'daki yağış sonrası yaşananlar:
12.05 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "31 yaralımız var, 8'inin tedavisi devam ediyor." dedi.
İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar
Tüm kurumlarımız işbirliği ve gayretle çalışıyor. Yardımlarımız 15 bin TL destekle sınırlı kalmayacak. 31 yaralımız var, 8'inin tedavisi devam ediyor.
11.29 Bakan Yerlikaya selden etkilenen ailelere 15 bin TL ödeneceğini duyurdu.
YERLİKAYA'DAN 15 BİN TL YARDIM PAYLAŞIMI
İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta #sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere Toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun
08.18 METRO İSTANBUL'DAN KİRAZLI-KAYAŞEHİR METRO HATTI SEFERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.
Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.
08.00 Başakşehir'de Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) hayatını kaybettiği aktarıldı.
07.29 İSTANBUL VALİLİĞİ: SEL NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI
İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
03.01 Bakan Koca: "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki su taşkınları sonrası hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir" dedi.
01.30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#İstanbul'da meydana gelen #sel ve su baskınları nedeniyle #Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeyiz. Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
01.09 Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
01.07 Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bodrum katlarda ve otoparklarda olumsuzluklar var.
00.14 SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA: 5 KİŞİ ETKİLENDİ
İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.
23.37 İstanbul Valisi Davut Gül: Biri Başakşehir'de birisi Küçükçekmece'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çalışmalarımız sabaha kadar sürecek.
ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
22.43 Başakşehir ve İkitelli'de birçok araç sular altında kaldı. Dereye dönen sokaklarda suya gömülen araçlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarına müdahaleleri sürüyor.
CAN KAYBI YOK
22.10 İstanbul Valiliği: Şu ana kadar AFAD'a 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı ve yaralanma yok
22.05 Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
21.31
VALİDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI
İstanbul Valisi Davut Gül "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" açıklamasında bulundu.
20.47 Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.
20.41 Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu Yapılan açıklamada, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
20.30 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.
19.38 İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
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