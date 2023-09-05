İstanbul’da sel felaketi! Acı haberler geldi! Bölgede son durum ne? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar

11.29 Bakan Yerlikaya selden etkilenen ailelere 15 bin TL ödeneceğini duyurdu.

YERLİKAYA'DAN 15 BİN TL YARDIM PAYLAŞIMI

İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta #sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere Toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun

08.18 METRO İSTANBUL'DAN KİRAZLI-KAYAŞEHİR METRO HATTI SEFERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

08.00 Başakşehir'de Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) hayatını kaybettiği aktarıldı.

07.29 İSTANBUL VALİLİĞİ: SEL NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

03.01 Bakan Koca: "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki su taşkınları sonrası hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir" dedi.

01.30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#İstanbul'da meydana gelen #sel ve su baskınları nedeniyle #Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeyiz. Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

01.09 Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

01.07 Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bodrum katlarda ve otoparklarda olumsuzluklar var.

00.14 SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA: 5 KİŞİ ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.

23.37 İstanbul Valisi Davut Gül: Biri Başakşehir'de birisi Küçükçekmece'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çalışmalarımız sabaha kadar sürecek.