İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Çok sayıda yeri su bastı! İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında sağanak yağış İstanbul'a ulaştı. Özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde su baskınları yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Şu ana kadar AFAD'a 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı veya yaralı yok." ifadelerini kullanıldı. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar...